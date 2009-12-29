Тимошенко: Население потребляет отечественный газ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что для повышения тарифов на газ для населения нет никаких оснований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на итоговой пресс-конференции.

«Население потребляет 100% газа украинской добычи, население не потребляет импортированный газ. И поэтому нет необходимости, как это делалось раньше, безгранично повышать цены на газ для населения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что другие тарифы, в частности, на воду и теплоснабжение, устанавливают местные органы власти.

«Есть такие области, где Партия регионов никогда от власти не отходила. Она там 18 лет в разных форматах, в разных лицах – это, в том числе, и Донецкая, и Луганская области, другие восточные регионы, и там, как раз, такое качество и есть, что тарифы зашкаливают просто за все разумные пределы», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает целесообразным передать право на регулирование тарифов на воду и водоснабжение на центральный уровень. Она напомнила, что законопроект о создании национальной комиссии по регулированию тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства передан в Верховную Раду.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что с 1 января 2010 года цена газа для предприятий промышленности, населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) сохранится на уровне, установленном для 2009 года. В то же время она не уточнила, будут ли зафиксированы тарифы, действующие в текущем году, на весь 2010 год.