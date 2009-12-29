Нефть держится ниже 79 долл. за баррель

Цены на нефть во вторник держатся ниже отметки в $79 за баррель на неоживленных торгах, опустившись с пятинедельного максимума понедельника, так как укрепление доллара компенсировало эффект от похолодания в США и опасений о развитии политических событий в Иране, сообщает Рейтер.

Фьючерсы на американскую легкую нефть февральской поставки к 15.05 МСК упали в цене на $0,46 до $78,31 за баррель. В понедельник цены достигали в ходе торгов $79,12 за баррель - рекордной цены с 23 ноября.

Цены на нефть Brent снизились на $0,43 до $76,89.

"Влияние похолодания в Северной Америке, геополитические опасения по поводу Ирана наравне с ожиданиями дальнейшего снижения запасов нефти сохраняются, так что мы сегодня ожидаем большего роста рыночной активности за счет возвращения некоторых игроков после праздников", - сказала аналитик из JBC Energy Александра Когелниг.

Доллар закрепился рядом с отметкой двухмесячного максимума по отношению к иене, так как экономика США показывает хорошее восстановление.

В Иране в понедельник были арестованы по меньшей мере 10 лидеров оппозиции, после того как восемь человек были убиты накануне в ходе антиправительственных протестов, вспыхнувших во время шиитского религиозного торжества, сообщается на сайте оппозиции.

Опрошенные Рейтер аналитики считают, что запасы нефти в США за прошлую неделю должны были сократиться на 1,5 миллиона баррелей.

Температура на северо-востоке США, по прогнозам частной метеорологической компании DTN Meteorlogix, останется ниже нормы для этого времени года до пятницы.