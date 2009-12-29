Кабмин увеличил уставный капитал Нафтогаза еще на 12 млрд. грн.

Кабинет Министров Украины второй раз в текущем году решил увеличить уставный капитал НАК «Натофгаз Украины».

Согласно постановлению правительства №1406 от 23 декабря т.г., уставный фонд госхолдинга будет увеличен на 49,7%, или 12 млрд. грн. – до 36 млрд. 647,714 млн. грн.

Увеличение уставного капитала компании будет осуществлено, как и в прошлый раз, путем внесения в уставный фонд компании облигаций внутреннего государственного займа на сумму 12 млрд. грн. Срок обращения ОВГЗ – 9-12 лет, уровень доходности – 9,5% годовых.

Кабмин поручил Министерству топлива и энергетики принять решение о частном размещении акций допэмисси НАК «Нафтогаз Украины».

Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку рекомендовано до 28 декабря т.г. рассмотреть заявление «Нафтогаза» о регистрации выпуска акций допэмиссии с продлением до 30 июня 2010 года срока представления компанией документов, необходимых для такой регистрации.

Как сообщал УНИАН, в июле т.г. Кабмин решил увеличить уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» в 4,3 раза – с 5 млрд. 564,714 млн. грн. до 24 млрд. 164,714 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.