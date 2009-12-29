"Транснефть" подтверждает повышение ставки транзита

Среднее повышение тарифа на транзит российской нефти через территорию Украины в 2010 году составит около 23%, сообщил РИА Новости пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин. "В среднем повышение будет 23%", - сказал он.

В свою очередь, вице-президент "Транснефти" Михаил Барков пояснил РИА Новости, что ставка транзита одной тонны нефти на 100 километров от границы Украины в направлении Словакии составит 6,6 евро, в направлении Венгрии - 6,6 евро, до порта Южный - 6,5 евро, от границы Украины в направлении Броды - 3,9 евро.

Демин отметил, что в соглашении была предусмотрена техническая возможность в прокачке 1,5 миллиона тонн в год российской нефти на два украинских завода: НПК "Галичина" и "Нефтехимик Прикарпатья". По нефтепроводу "Дружба" в соглашении зафиксирована прокачка не менее 15 миллионов тонн в год. Срок соглашений - до 31 декабря 2010 года. При этом по нефтепроводу Одесса-Броды соглашение предусматривает транзит 1,5 миллиона тонн нефти в квартал.

Как ранее заявлял официальный представитель "Нафтогаза Украины" Валентин Землянский, Россия и Украина достигли договоренности по условиям транзита нефти через украинскую территорию в Европу в 2010 году, ставка транзита повышена на 30% по сравнению с текущим годом, объем транспортировки по нефтепроводу "Дружба" останется на уровне 2009 года - 15 миллионов тонн.

В Минэнерго России подтвердили РИА Новости подписание договора. Вице-премьер РФ Игорь Сечин сказал журналистам во вторник, что проблем с прокачкой российской нефти через Украину в европейские страны в связи с предлагаемыми Киевом дополнительными условиями не будет. Украина предлагала пересмотреть ряд положений действующих контрактов с уменьшением до 30 суток срока выхода из соглашений при уменьшении прокачки, Россия предлагала определить в качестве этого срока 60 суток.

В "Укртранснафте", в свою очередь, говорили, что Украина пытается получить гарантии по объемам прокачиваемой российской нефти. В понедельник кабинет министров Словакии сообщил, что Россия предупредила Европейский Союз о возможном прекращении поставок нефти в Словакию, Чехию и Венгрию по нефтепроводу "Дружба" через территорию Украины из-за разногласий по вопросам транзита. В Минэнерго РФ пояснили, что соответствующие уведомления были разосланы в рамках меморандума о механизме раннего предупреждения, согласно которому Россия обязана предупредить Европу в случае угрозы или возможности угрозы прекращения поставок энергоресурсов.

Со своей стороны "Нафтогаз" и МИД Украины в понедельник заявили об отсутствии угрозы приостановки транзита российской нефти европейским потребителям. Нефтепровод "Дружба"протяженностью около шести тысяч километров является крупнейшей системой трубопроводов в мире. Северный участок нефтепровода проходит по территории Белоруссии, Польши и Германии, а южный - Украины, Чехии, Словакии и Венгрии.

По "Дружбе" в страны ближнего и дальнего зарубежья направляется почти половина идущей на экспорт российской нефти. В последние годы по основному, западному, направлению нефтепроводной системы перекачивается до 70-80 миллионов тонн в год. Ранее "Транснефть"отмечала риски транзита через украинскую территорию в случае запуска в аверсном режиме трубопровода Одесса-Броды. В этом случае Россия столкнется с необходимостью поиска новых маршрутов для почти 30 миллионов тонн своей нефти, которая сейчас в направлении Черного моря идет по системе Одесса-Броды (примерно 8 миллионов тонн нефти - по южному направлению "Дружбы"и 9 миллионов тонн - в реверсном режиме Одессы-Брод). При этом по Одесса-Броды соглашение предусматривает транзит 1,5 млн тонн в квартал. Сейчас по нефтепроводу Одесса-Броды транспортируется топливо из России в порты Черного моря. Однако Украина уже несколько лет пытается реализовать проект по прокачке нефти в обратном направлении - из портов в Европу. В этом случае Россия потеряет возможность прокачивать по южной ветке трубопровода "Дружба"около 19 миллионов тонн нефти, которая сейчас экспортируется. Перенаправить эти объемы придется по БТС-2.