Рф снижает экспортную пошлину на нефть на 4 долл.

Премьер-министр Владимир Путин подписал постановление о снижении с 1 января 2010 года экспортной пошлины на российскую нефть до 267 долларов с нынешних 271 доллара за тонну, сообщает сайт правительства.

Ставка пошлины на светлые нефтепродукты с нового года снизится до 192,2 доллара за тонну, на темные - до 103,5 доллара за тонну. В декабре они составляли 194,9 доллара и 105 долларов за тонну соответственно. С 1 марта текущего года в связи со стабилизацией цены на нефть на уровне 43 долларов за баррель ставка экспортной пошлины на российскую нефть выросла до 115,3 доллара за тонну. Это было первое повышение вывозной пошлины на нефть за четыре месяца. С апреля она снова была снижена - до 110 долларов за тонну. В мае, июне, июле, августе, сентябре и октябре пошлина повышалась. Однако в ноябре пошлина снизилась почти на 10 долларов. В декабре она выросла сразу на 40 долларов. Правительство РФ прошлой осенью из-за снижения мировых цен на нефть предприняло ряд шагов по корректировке расчетов экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты. В частности, период мониторинга цен на нефть марки Urals и, соответственно, срок установления экспортных пошлин был сокращен с двух до одного месяца для более оперативного реагирования на изменения мировой конъюнктуры. Это также снизило налоговую нагрузку на нефтяные компании, которые ранее потеряли из-за высокой пошлины на фоне кризиса около 7 миллиардов долларов.