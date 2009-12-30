Мировые цены на нефть повысились

Цена на нефть во вторник 29 декабря выросла в преддверии выхода отчета о запасах нефти и нефтепродуктов в США, сообщает k2kapital.

Аналитики агентства Platts прогнозируют, что запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2,2 млн. баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 2,1 млн. баррелей.

По итогам торгов на NYMEX февральские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на $0,10 до $78,87 за баррель.

Январские фьючерсы на поставку бензина упали в цене на 0,4% до $2,0106 за галлон. Фьючерсы на поставку топочного мазута подорожали на 1,4% до $2,1028 за галлон.