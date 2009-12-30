Цена газа для Украины в 1 кв. может составить 305,2 долл.

НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует, что цена импортного газа для Украины в первом квартале составит 305,2 долл. за тыс. кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сообщил начальник управления ценовой и тарифной политики нефтегазового комплекса НКРЭ Владимир СЕМЕНЕЦ, ссылаясь на данные, предоставленные регулятору госхолдингом.

Как сообщал УНИАН, ранее «Нафтогаз» прогнозировал, что цена импортного газа для Украины в первом квартале 2010 года будет составлять от 300 до 310 долл. за тысячу кубометров.

Справка УНИАН. Согласно долгосрочному газовому контракту, подписанному ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января т.г., цена на газ на 2009 год рассчитывается по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена – 450 долл. за тыс. куб. м). С 1 января 2010 года «Газпром» станет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

В 1-м квартале 2009 года цена на газ для Украины составляла 360 долл. за тыс. куб. м, во 2-м квартале она снизилась до 270,95 долл. за тыс. куб. м, в третьем - до 198,34 долл. за тыс. куб. м. В 4-м квартале цена на газ для Украины составляет 208 долл. за тыс. куб. м.