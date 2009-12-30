Кабмин утвердил баланс газа на 2010 год

Кабинет министров Украины утвердил баланс поступления и распределения природного газа на 2010 год.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По его словам, документ утвержден на заседании правительства во вторник, 29 декабря.

Собеседник агентства добавил, что в балансе закреплен объем импорта газа на 2010 год в объеме около 27 млрд. кубометров. Также документ предусматривает сохранение показателей газа собственной добычи по сравнению с 2009 годом.

Источник затруднился уточнить другие подробности, в том числе и объем газа, который предполагается отобрать из подземных хранилищ.