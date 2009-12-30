Берлин дал разрешение на строительство "Северного потока"

Немецкое Федеральное агентство по морскому судоходству и картографии (BSH) одобрило прокладку участка газопровода "Северный поток" в территориальных водах Германии. "Газпром" уже подписал контракты с европейскими странами на поставку газа через "Северный поток", сообщает Би-би-си.

Для прокладки трубопровода, по которому Россия планирует поставлять природный газ в ЕС по дну Балтийского моря, консорциуму Nord Stream осталось получить дополнительное разрешение от Финляндии.

Принципиальное согласие Хельсинки на строительство уже получено.

Санкция Германии на прокладку "Северного потока" была ожидаемой: этот российско-немецкий проект был согласован в Берлине еще в сентябре 2005 года при участии президента Владимира Путина и канцлера Германии Герхарда Шредера.

Спустя несколько месяцев Шредер ушел в отставку с государственной службы и возглавил комитет акционеров "Северо-европейской газопроводной компании", которая позднее была переименована в Nord Stream.

Основным акционером этого предприятия является российский "Газпром" (51% акций), другие совладельцы - E.ON Ruhrgas, Wintershall и Gasunie.

Окончательное разрешение от Германии на прокладку 31-километрового участка газопровода было получено в понедельник.

Ранее консорциум Nord Stream уже получил соответствующие разрешения от Дании, Швеции и России и согласие от Финляндии, через территориальные воды которых пройдет новый трубопровод.

Первым разрешение на прокладку участка нового газопровода дал Копенгаген.

Наблюдатели полагали, что сложнее всего "Газпрому" будет заручиться Нажать поддержкой Швеции, где большой вес в политике имеет экологическое движение. Шведский министр по охране окружающей среды Андреас Карлгрен признавал, что "изначально был уверен в том, что прокладка трубопровода не будет соответствовать экологическим требованиям".

Однако незадолго до открытия саммита Россия-ЕС в Стокгольме в ноябре этого года шведские власти сообщили, что санкционируют прокладку трубопровода в территориальных водах Швеции, поскольку "экологические требования соблюдены".

Вслед за этим согласие на строительство дала Финляндия.

"Мы приступим к строительству газопровода строго по графику – весной 2010 года – и начнем транспортировать газ в 2011-м", - сообщил в понедельник исполнительный директор Nord Stream Маттиас Варниг.

Еще одну линию газопровода предполагают пустить в эксплуатацию в 2012 году. После завершения строительства "Северный поток", по оценкам "Газпрома", сможет перекачивать из России в Германию – и далее в энергосистему Европы - 55 млрд кубометров газа в год.

Согласно последнему пресс-релизу Nord Stream, "Газпром" уже подписал долгосрочные контракты на поставки топлива в Германию, Данию, Нидерланды, Бельгию, Францию и Великобританию.