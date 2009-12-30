“Киевэнерго” восстановило электроснабжение столицы

По состоянию на 6 часов утра 30 декабря АК “Киевэнерго” восстановило электроснабжение всех жилых домов столицы, которые накануне были обесточены из-за ненастья.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АК "Киевэнерго".

В сообщении напоминается, что в связи со сложными погодными условиями, обусловленными ветром и налипанием мокрого снега, на протяжении последних суток нарушилось электроснабжение некоторых районов столицы. На места повреждения срочно направлялись оперативно-выездные ремонтные бригады “Киевэнерго”, которые работали круглосуточно в полном составе.

“В ликвидации последствий стихии мы задействовали все имеющеся силы - это 40 оперативно-выездных ремонтных бригад общей численностью 80 человек, а также 38 единиц техники. Все специалисты, в том числе и диспетчеры, работали в усиленном режиме не только 28 и 29 декабря, но и прошлой ночью. Их профессионализм и оперативность позволили избежать более сложных последствий ненастья”, - заявил председатель правления АК “Киевэнерго” Эдуард СОКОЛОВСКИЙ.

В настоящее время отключенными еще остаются 4 линии 10 кВ и 13 трансформаторных подстанций, которые обеспечивают электричеством другие (не жилые) дома. На этих объектах сейчас работают 10 оперативно-выездных ремонтных бригады общей численностью 20 лиц и задействованы 12 единиц техники.

В информационно-справочную службу 1588 “Киевэнерго” за последние сутки поступило около 200 обращений от граждан, которые сообщили об обрывах проводов электросети. В настоящее время почти 90% из них уже ликвидированы. “Киевэнерго” прилагает максимум усилий для того, чтобы восстановить работу систем электроснабжения, связанных с обрывами. В Киеве нет ни одного пострадавшего от электротока из-за обрывов проводов.

Энергокомпания, как и ранее, просит киевлян быть очень осторожными, и при обнаружении оборванного провода немедленно сообщать в “Киевэнерго” по телефонам информационно-справочной службы 1588 или 201-58-79.