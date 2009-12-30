Украина может потерять почти половину транзита российской нефти

Украина, которая в прошлом году прокачала около 40 млн. тонн российской нефти, в ближайшее время может потерять почти 50% нефтяного транзита из Российской Федерации, сообщает Reuters.

По мнению агентства, сокращение транзита российской нефти через территорию Украины будет зависеть от российских властей, которые вынуждены уменьшать прокачку своей нефти в западном направлении в связи с необходимостью наполнения сырьем нового трубопровода Восточная Сибирь– Тихий океан (ВСТО).

«По информации источников в отрасли, в первом квартале 2010 года лишь 30% сырья, направляемого по ВСТО, придется на долю новых месторождений, тогда как остальная часть будет поставляться со старых промыслов, что неизбежно приведет к сокращению прокачки в западном направлении (через трубопровод «Дружба» по территории Украины и Беларуси – УНИАН)», – отмечает агентство.

По данным агентства, поставки российской нефти в первом квартале 2010 года в Чехию, Словакию, Венгрию и украинский порт Южный сократятся по сравнении с четвертым кварталом текущего года почти на треть – до 5,9 млн. тонн нефти.

«В случае, если Россия окончательно прекратит поставки Urals через Южный, снижение объемов прокачки достигнет впечатляющих 47,8%, лишая Украину существенной части транзитных поступлений», – пишет Reuters.

Агентство напоминает, что в конце прошлой недели «Транснефть» отменила январские поставки нефти из Южного.

«Независимо от исхода российско-украинских переговоров, нефти для поставок по территории Украины в прежнем объеме с открытием ВСТО просто физически не останется, полагают источники на рынке», – отмечает агентство.

Как сообщал УНИАН, Украина и Россия достигли договоренности по условиям транзита нефти через украинскую территорию в Европу в 2010 году. По данным пресс-центра НАК «Нафтогаз Украины», ставка на транзит нефти через украинскую территорию в Европу в 2010 году повышена на 30% по сравнению с текущим годом, а объем транспортировки по нефтепроводу «Дружба» останется на уровне 2009 года – 15 млн. тонн.

Напомним, ранее Кабинет министров Словакии сообщил, что Россия предупредила Европейский Союз о возможном прекращении поставок нефти в Словакию, Чехию и Венгрию по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины из-за разногласий по вопросам транзита.

Справка УНИАН. В 2008 году Украина прокачала 40,966 млн. тонн нефти, что на 19,5% меньше показателей 2007 года. При этом транзит в Словакию, Венгрию, Чехию, который осуществляется по южной ветке трубопровода «Дружба», сократился на 17,4% – до 32,843 млн. тонн.

За 11 месяцев 2009 года прокачка российской нефти через территорию Украины сократилась на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 35,513 млн. тонн. Около 75-80% нефти, прокачиваемой по Украине, идет на транзит.

Нефтепровод «Дружба» протяженностью около 6 тыс. км является крупнейшей системой трубопроводов в мире. Северный участок нефтепровода проходит по территории Беларуси, Польши и Германии, а южный – Украины, Чехии, Словакии и Венгрии.

По «Дружбе» в страны ближнего и дальнего зарубежья направляется почти половина идущей на экспорт российской нефти. В последние годы по основному, западному, направлению нефтепроводной системы перекачивается до 70-80 млн. тонн в год.

НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 100% акций ОАО «Укртранснафта», оператора украинской нефтепроводной системы.