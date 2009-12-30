Беларусь будет платить за газ 168 долларов

Стоимость российского газа для Беларуси в первом квартале 2010 года составит около 168 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные российской газовой монополии "Газпром".

Председатель правления газового концерна Алексей МИЛЛЕР отметил, что в текущем году цена поставок топлива белорусской стороне была ниже на 11 процентов - в среднем около 150 долларов за тысячу кубометров. А.МИЛЛЕР добавил, что из-за отсутствия экспортной пошлины цена газа для Беларуси значительно меньше, чем для других покупателей российского топлива.

С 2008 года цена на газ для Беларуси рассчитывается ежеквартально по формуле, привязанной к стоимости нефти. Согласно этим расчетам, скидка на топливо для Минска в 2008 году должна была составить 33 процента по отношению к европейской цене, в 2009 году - 20 процентов, а в 2010 г. - 10 процентов. Однако в 2009 году "Газпром" в условиях кризиса согласился поставлять газ белорусской стороне со скидкой в 30 процентов.

В начале декабря российская монополия сообщила, что не планирует сохранять льготные условия для Беларуси в 2010 году. При этом в случае полной отмены всех скидок стоимость газа для Минска достигнет около 200 долларов за тысячу кубометров.

Ранее Минфин Беларуси сообщал, что в бюджет страны на следующий год заложена цена газа на уровне 166 долларов за тысячу кубометров.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует, что цена импортного газа для Украины в первом квартале составит 305,2 долл. за тыс. кубометров.