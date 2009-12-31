Цена на нефть приблизилась к 80 долл. за баррель

Цена на нефть в среду 30 декабря приблизилась к отметке 80 долл. за баррель после выхода отчета о запасах черного золота в США, сообщает k2kapital.

Министерство энергетики сообщило, что коммерческие запасы нефти в США с 19 по 25 декабря 2009 года упали на 1,54 млн. баррелей (0,5%) до 326,008 млн. баррелей.

По итогам торгов на февральские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на $0,41 до $79,28 за баррель.

Январские фьючерсы на поставку бензина выросли в цене на 1,4% до $2,0406 за галлон. Фьючерсы на поставку топочного мазута подорожали на 0,3% до $2,1093 за галлон.