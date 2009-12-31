Рента на углеводороды останется на уровне прошлого года

Кабинет Министров Украины своим постановлением сохранил на первый квартал 2010 года ставки рентной платы на добываемое в Украине углеводородное сырье на уровне 2009 года.

Об этом сказано в постановлении Кабмина №1414 от 29 декабря 2009 года «О мерах по организации бюджетного процесса в 2010 году», текст которого опубликован на правительственном портале.

В частности, в документе сказано, что субъекты хозяйствования, осуществляющие добычу (в том числе во время геологического изучения) углеводородного сырья, а именно – природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа) и газового конденсата и нефти на основании специальных разрешений на право пользования недрами, исчисляют налоговые обязательства с рентной платы за нефть, рентной платы за природный газ и рентной платы за газовый конденсат, которые добываются в Украине, в соответствии с пунктом 4 раздела II «Заключительные положения» Закона Украины от 3 июня 2008 года № 309-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Кроме того, Кабмин установил, что предоставление специальных разрешений на пользование недрами в 2010 году осуществляется в соответствии с Порядком предоставления в 2009 году специальных разрешений на пользование недрами, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №608 от 17 июня 2009 года и Порядком проведения в 2009 году аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами, утвержденным постановлением Кабмина №609 от 17 июня 2009 года.

Как сообщал УНИАН, базовые ставки ренты утверждены законом, принятым Верховной Радой в июне 2008 года. Для нефти и газового конденсата, добываемых с глубины до 5000 м, базовая ставка ренты установлена на уровне 1529,9 грн./т, с большей глубины – 566,1 грн./т. Для природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа), добываемого с глубины до 5000 м, базовая ставка ренты установлена на уровне 50 грн. за тыс. куб. м, с большей глубины – 40 грн. за тыс. куб. м.