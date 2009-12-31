Капвложения в госсектор угледобычи составили 1,8 млрд. грн.

Общий объем капиталовложений на предприятиях, находящихся в ведении Министерства угольной промышленности Украины, в текущем году составил 1,8 млрд. грн., из которых более 1 млрд. грн – собственные средства угольных предприятий.

Об этом сказано в комментарии министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА по экономическим итогам развития Украины в 2009 году, текст которого размещен на сайте Министерства экономики.

Согласно сообщению, по итогам уходящего года предполагается ввести в строй 92 новых лавы и 67 новых комплексно-механизированных забоев (КМЗ). При этом, по итогам 11 месяцев фактически в строй было введено 80 очистных забоев и 56 (КМЗ).

По данным Минэкономики, в госсекторе в 2009 году планируется ввести в эксплуатацию 12 новых пусковых объектов, что равняется объему объектов, введенных в докризисном 2007 году.

По прогнозам министерства, введение в эксплуатацию этих объектов позволит нарастить уровень добычи в госсекторе на 600 тыс. тонн рядового угля в 2010 году, и на 340 тыс. тонн в 2011 году.