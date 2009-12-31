"Газпром" приостановил процесс против "Нафтогаза"

ОАО "Газпром" приостановило судебный процесс против НАК "Нафтогаз Украины" в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма, начатый в связи с нарушением контрактных обязательств по транзиту газа в Европу.

Об этом сообщил официальный представитель российского газового холдинга Сергей КУПРИЯНОВ, передает РИА "Новости".

"У нас был подан иск, но мы приостановили этот процесс и не продолжаем его", - сказал С.КУПРИЯНОВ в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

В то же время он отметил, что со стороны европейских потребителей исков по ситуации в январе подано не было.

"Мы объявили форс-мажор, и все клиенты с этим согласились", - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Напомним, 22 декабря уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, что «Газпром» до сих пор не отозвал свой иск к НАК «Нафтогаз Украины», поданный 16 января в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в связи с так называемой январской «газовой войной».

Как сообщал УНИАН, ОАО «Газпром» еще 16 января, то есть до подписания 19 января газовых соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», обратился с просьбой об арбитраже в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Вид спора, как указано в просьбе об арбитраже, - «транзит российского природного газа через территорию Украины».

В заявленном требовании «Газпром» указывал на то, что между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» существует долгосрочный контракт об объемах и условиях транзита российского природного газа через территорию Украины на период с 2003 по 2013 год и соответствующие дополнения к нему.

Согласно этим документам, по мнению «Газпрома», ответчик (НАК «Нафтогаз Украины») не только «не соблюдал юридических обязательств по транзиту природного газа через территорию Украины в Европу», но еще и изымал транзитный газ.

В Стокгольмском арбитраже «Газпром» просил, в частности, обязать ответчика возобновить и продолжать исполнение своих обязательств по оказанию услуг транзита истцу в соответствии с условиями долгосрочного контракта. Также признать изъятие отобранного газа длящимся нарушением долгосрочного контракта, обязать ответчика возвратить истцу отобранный газ (или его эквивалент) и взыскать понесенные истцом убытки.

Кроме того, «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж дополнительное письмо с уточнением исковых требований. Последний пункт в нем выражается цифрой в 100 тыс. евро.

В свою очередь, 6 марта «Нафтогаз» попросил арбитраж отклонить просьбу «Газпрома» в связи с тем, что, согласно арбитражным оговоркам, на которые ссылается российская сторона, на досудебное - мировое и взаимоприемлемое - разрешение спора между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» отведено 45 дней «с момента возникновения спора», только по истечении которых в случае, если согласие не достигнуто, возможно обращение к арбитражу.

При этом «Нафтогаз» подчеркивал, что заявленные «Газпромом» требования «являются необоснованными и категорически отвергаются «Нафтогазом» по процессуальным и формальным основаниям, а также по основаниям по сути». В документе также отмечается, что «Нафтогаз» сохраняет за собой право подать встречный иск против «Газпрома» в случае, если арбитражное производство будет продолжено.

Напомним, конфликт этого года, в результате которого российский газовый монополист - компания «Газпром» - с 1 января почти на три недели прекратил поставки газа в ЕС, стал вторым с момента провозглашения Украиной независимости.