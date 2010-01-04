Польша пока получает российскую нефть без сбоев

Российская нефть, которая транспортируется в Польшу по трубопроводу "Дружба" через Беларусь, сейчас поставляется без сбоев.

Об этом сообщил пресс-секретарь польской национальной нефтегазовой компании PERN Przyjazn Роман ГУРАЛЬСКИЙ.

"Мы не имеем сигналов из Беларуси о возможности ограничения поставок в Польшу и Германию", - сказал он в эфире телеканала TVN CNBC Biznes.

Так пресс-секретарь прокомментировал сообщение медиа о том, что РФ прекратила поставки нефти в Беларусь из-за спора об условиях поставок в 2010 году.

По данным Reuters, россияне хотят ввести пошлину на поставки своей нефти, а также связали уменьшение цены на нее с возможностью закупки российскими компаниями акций белорусских нефтяных предприятий. Официальный Минск возмущен этими предложениями.

TVN CNBC Biznes отметил, что нефтяной конфликт РФ с Беларусью привел к подорожанию нефти на мировых рынках до 80 долларов за баррель.