Цена на нефть в Нью-Йорке превысила 80 долл./барр.

Цена на нефть на бирже в Нью-Йорке в ходе первой торговой сессии 2010 года преодолела отметку в 80 долларов за баррель, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil в ходе торгов повысилась на 0,78 доллара - до 80,14 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) в ходе торгов повысилась на 0,67 доллара - до 78,60 доллара за баррель.

Франс Пресс отмечает, что цена на нефть пошла вверх после появившихся в воскресенье в СМИ сообщений о прекращении поставок нефти из России на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Белоруссии.

В понедельник концерн "Белнефтехим", объединяющий белорусские предприятия нефтяной отрасли, опроверг эти утверждения. Пресс-секретарь "Белнефтехима" Марина Костюченко сказала РИА Новости, что нефть поступает в Белоруссию и для транзита, и для переработки.

Россия и Белоруссия вошли в 2010 год без соглашения о торговле нефтью. Российская сторона заявляла, что в случае неподписания соглашения с 1 января Белоруссия придется оплачивать 100% таможенной пошлины при поставке российской нефти. Минск, в свою очередь, настаивает на льготном таможенном режиме. Переговоры должны продолжиться в понедельник.