Россия хочет захватить белорусскую нефтяную промышленность

Российские власти введением с 2010 года пошлины на доставку нефти в Беларусь пытаются получить контроль над белорусской нефтяной промышленностью.

Такое мнение в комментарии польским журналистам высказал руководитель белорусского аналитического центра EcooM Сергей МУСИЕНКО.

С.МУСИЕНКО считает, что российские элиты хотят за минимальную цену получить контроль над белорусскими нефтяными предприятиями, перед этим добившись значительного уменьшения их стоимости, отмечает onet.pl.

По его убеждению, эту версию подтверждает срыв российско-белорусских переговоров по поставкам нефти в декабре прошлого года.

Эксперт высказал мнение, что кто-то в РФ пытается не допустить быстрого создания таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.

„Кому-то в России необходимо, чтобы лавры объединения стран бывшего Советского Союза не достались нынешним президентам”, - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, белорусское правительство заявило о „беспрецедентном давлении” на членов своей делегации во время переговоров с Россией об условиях поставки нефти в страну в 2010 году.

Пока что Россия и Беларусь не подписали контракт на поставки нефти в 2010 году - ожидается, что переговоры по этому вопросу продолжатся 4 января. Минск и Москва не могут договориться о пошлинах на углеводороды: в Беларуси настаивают на сохранении льготных ставок для той нефти, которая перерабатывается на местных заводах, а затем идет на экспорт. Кроме того, обсуждается и тариф на прокачку нефти через территорию Беларуси, а также участие российских компаний в нефтяных активах соседней страны. До 2010 года Россия поставляла нефть в Беларусь по льготной экспортной пошлине, которая составляла треть той суммы, которая платится при экспорте через другие страны.

Конфликт России и Беларуси уже привел к росту цен на нефть на мировом рынке: 4 января они поднялись выше отметки в 80 долларов за баррель WTI. Трейдеры опасаются, что ситуация может привести к срыву поставок углеводородов в Европу.