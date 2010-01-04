НПЗ Белоруссии работают в обычном режиме

Белорусские нефтеперерабатывающие предприятия, а также предприятия по транспортировке нефти работают в обычном, стабильном режиме, сообщает "Белнефтехим", сообщает k2kapital.

Компания "Нафтан" и Мозырский НПЗ, а также предприятия по транзиту нефти на сегодняшний день работают по обычному графику, передает ИТАР-ТАСС. Транзит российский нефти по нефтепроводам осуществляется в штатном режиме, как и ее поставки на белорусские НПЗ. Объемы поставок достаточны для нормальной работы", - отметили в концерне. В свою очередь, главный инженер предприятия "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Козик также подтвердил, что оно работает "в нормальном, стабильном режиме".

Минск и Москва, не смогли до конца 2009 г. подписать соглашение об условиях поставки российских углеводородов и в настоящее время продолжают переговоры. Россия приняла решение поставлять нефть в Белоруссию с 1 января 2010 г., включая в цену 100% стандартной экспортной пошлины на нефть, что не устраивает белорусскую сторону.