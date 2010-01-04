Доплата "Газпрома" за транзит газа будет зачтена «Нафтогазу»

В первом квартале с.г. "Газпром" фактически не будет деньгами оплачивать разницу между прошлогодним и нынешним тарифами на транзит, возникшую в связи с тем, что "Газпром" авансом оплатил транзит за 1-й квартал 2010 года по прошлогоднему тарифу, а впоследствии стоимость транзита газа была увеличена.

Как сообщил УНИАН заместитель главы НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН, ежемесячные доплаты разницы тарифа на транзит газа в 2010 году будут использованы для взаимозачета при закупке Украиной российского газа в 1-м квартале т.г., а также при расчете за газ, приобретенный в декабре 2009 г.

Он отметил, что в ближайшие дни НАК "Нафтогаз Украины" и «Газпром» намерены окончательно решить этот вопрос.

«Практически, «Газпром» не будет доплачивать ежемесячную разницу между прошлогодним тарифом на транзит и тарифом на 2010 год. Мы, в свою очередь, не будем платить за полученный на эту сумму газ», - сказал В.ЧУПРУН.

Как сообщал УНИАН, ставка транзита российского газа через территорию Украины в 2010 году составит в среднем 2,7 доллара за тысячу кубометров на 100 километров против 1,7 долл. в 2009 году.

В 2009 году «Газпром» произвел авансовый расчет за транзит газа. С учетом сокращения объемов транзита в прошлом году, фактически была проведена оплата объемов транзита, ожидаемых в первом квартале 2010 года. Тогда оплата была проведена по прошлогодней ставке транзита.