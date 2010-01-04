Российская нефть продолжает поступать в Европу

Российская нефть продолжает поступать в страны Европы через Белоруссию, несмотря на неурегулированный вопрос о ценах между Минском и Москвой, заявили сегодня представители белорусского государственного нефтехимического концерна "Белнефтехим", передает Reuters.

По их словам, два крупнейших нефтеперерабатывающих завода Белоруссии "Нафтан" и "Мозырь" работают без остановок. В нормальном режиме работает и нефтепровод "Дружба", идущий из Западной Сибири в страны Европейского союза.

Напомним, накануне появилась неофициальная информация о том, что РФ прекратила поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы после того, как стороны не достигли успеха на переговорах по цене за "черное золото", которые прошли 30-31 декабря 2009г. в Москве. Сообщалось, что поставки были прекращены с 1 января 2010г., однако два НПЗ - "Нафтан" и "Мозырь" имеют недельные запасы.

Российско-белорусские переговоры по вопросам поставки нефти сегодня продолжатся.