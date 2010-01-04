Белоруссия может прекратить поставки электроэнергии в Калининград

Белоруссия может прекратить поставки российской электроэнергии в Калининградскую область из-за несогласованности условий транзита, говорится в распространенном в понедельник заявлении республиканского унитарного предприятия "ОДУ", входящего в состав государственного концерна "Белэнерго", сообщает РИА Новости.

"Объем несанкционированного транзита составил порядка 39,5 миллиона киловатт в час... Данные действия российской стороны вынуждают белорусскую сторону рассматривать меры по прекращению несанкционированного коммерческого перемещения электроэнергии через сети белорусской энергосистемы, что может поставить под угрозу надежное энергоснабжение потребителей Калининградской области, в том числе население", - говорится в заявлении.

"ОДУ" заявляет, что "до настоящего времени российские энергетические компании ОАО "ФСК ЕЭС" и "Интер РАО ЕЭС" не согласовали с белорусской стороной условия транзита электроэнергии по территории Белоруссии для энергоснабжения потребителей Калининградской области и для коммерческих поставок в страны Балтии".

"Тем не менее, российская сторона такой транзит осуществляет", - отмечается в документе.

Калининград не уведомляли о возможном прекращении энерготранзита.

Российская компания "Интер РАО", владеющая рядом генерирующих и распределительных активов в РФ и за рубежом, направила белорусским партнерам предложения по условиям транзита электроэнергии, но ответа пока не получила, следующий раунд переговоров пройдет 11-12 января, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Интер РАО" - ведущий оператор экспорта-импорта электроэнергии на территории РФ.

Владеет рядом генерирующих и распределительных активов в России, Армении, Грузии, Казахстане, Приднестровье и Финляндии. Суммарная установленная мощность электростанций компании - около 18 тысяч МВт. Уставный капитал ОАО "Интер РАО ЕЭС" - 63,897 миллиарда рублей, 57,3% принадлежит госкорпорации "Росатом".