Уставный капитал "Нафтогаза" увеличен на 12 млрд. грн.

Уставный капитал НАК "Нафтогаз Украины" увеличен на 12 млрд. грн. Соответствующее постановление Кабинета министров №1408 от 23 декабря вступило в силу с 1 января 2010 года.

Согласно документу, Министерство финансов во исполнение этого постановления проводит выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 12 млрд. грн со сроком обращения 9-12 лет и процентной ставкой дохода на уровне 9,5% годовых. Использование полученных облигаций внутреннего государственного займа в хозяйственной деятельности НАК "Нафтогаз Украины" будет обеспечено согласно уставу компании.

Напомним, в феврале 2009 года Кабмин увеличил уставный капитал НАК "Нафтогаз Украины" на 18,3 млрд. грн.