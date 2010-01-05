Цены на нефть на мировых рынках в понедельник повысились на фоне морозной погоды установившейся на территории США и других стран, являющихся основными потребителями энергоресурсов, сообщает агентство Рейтер.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 2,19 доллара - до 80,12 долларов за баррель. На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 2,15 доллара - до 81,51 доллара за баррель.