Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО убежден, что отношения с Россией в энергетической сфере необходимо максимально деполитизировать.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал конфликт между Москвой и Минском, который возник из-за поставки нефти в Беларусь. Белорусская сторона требует снижения пошлины на российское топливо, которое поставляется на местные НПЗ для переработки. В случае отказа выполнить ее условия Минск угрожает заблокировать транзит нефти в страны ЕС и прекратить поставки электроэнергии в Калининградскую область. Кроме того, Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил, что если проблема не будет решена, страна выйдет из только что созданного Таможенного союза с Россией и Казахстаном.

«Энергетическая война между Москвой и Минском в очередной раз доказывает, что вся эта сфера на постсоветском пространстве должна быть переведена на рыночные рельсы. Причем, как в межгосударственных отношениях, так и внутри отдельных стран. Если внутренний энергорынок работает неэффективно, ЖКХ не реформировано, доходы используются для затыкания бюджетных дыр, то правительства сами себя ставят перед необходимостью добиваться от Москвы льготных цен в обмен на политические уступки. Нельзя строить социализм на дешевой российской нефти и газе. В конечном итоге это обходится очень дорого и для экономики, и для суверенитета», – отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, только полный переход на рыночные отношения позволит избегать «газовых» и «нефтяных» войн.

Кандидат в президенты подчеркнул, что в последние годы Украина двигалась в правильном направлении, переводя энергетический диалог с Москвой на коммерческую основу. Но этот процесс не завершен, поскольку не искоренена коррупция в национальной энергетике и не сделаны шаги в направлении доведения цен на энергоносители до экономически оправданного уровня, добавил С.ТИГИПКО.