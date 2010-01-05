Минск отправил делегацию в РФ для переговоров по нефти

Белорусская делегация во главе с руководителем концерна "Белнефтехим" Валерием Казакевичем направилась в Москву для проведения переговоров о поставках нефти из России, сообщает ВВС со ссылкой на пресс-службу правительства Белоруссии.

На переговорах 30-31 декабря Минск, которому ранее удалось заручиться ценовыми преференциями на российский газ, настаивал на отмене таможенных пошлин на нефть.

Россия и Белоруссия вошли в 2010 год без соглашения о поставках и транзите нефти. Транзит нефти через Белоруссию в Европу продолжается, как и поставки на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Российская сторона ранее заявляла, что в случае неподписания соглашения с 1 января Белоруссии придется оплачивать 100% таможенной пошлины при поставке российской нефти. Минск в свою очередь настаивает на льготном таможенном режиме.

По словам пресс-секретаря главы правительства, белорусская делегация отправилась в Москву для окончательного согласования Протокола о внесении изменений в соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов в республику, подписанного в январе 2007 года. "Соответствующие письменные предложения направлены российской стороне", - сказал Тимошенко. На протяжении нескольких дней белорусская и российская стороны вели "дистанционные переговоры на уровне писем и предложений", уточнили в свою очередь в "Белнефтехиме".