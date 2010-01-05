Ющенко: Украина потеряла уже почти 70% своей ГТС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина потеряла уже почти 70% своей газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения с жителями Самбора Львовской области.

В.ЮЩЕНКО объяснил это тем, что правительство подписало газовые соглашения, которые ведут к банкротству НАК «Нафтогаз Украины», на балансе которого находится украинская ГТС.

Президент обратил внимание на то, что в мире нет ни одной страны, где бы газовая или нефтяная компания были убыточными. При этом он напомнил, что бюджет «Нафтогаза» утвержден с дефицитом. «Если компания убыточна, она находится в фазе банкротства», - отметил он.

«Нас не оставят в покое, пока наша ГТС не перейдет в другие руки», - отметил В.ЮЩЕНКО. При этом он подчеркнул, что политика правительства Юлии ТИМОШЕНКО в газовой сфере приведет Украину к утрате энергетической и экономической независимости.

«Почему она это делает? Потому что никто, кроме Кремля, не поддерживает так ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧА на президентских выборах в Украине 17 января, потому что ни одна страна не позволит себе такое вмешательство, которое позволяет себе Россия. И поэтому понятно, почему нужно унижаться, почему нужно формировать не экономические, а политические соглашения по газу», - сказал глава государства.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО повторил свой тезис, что Ю.ТИМОШЕНКО ездит в Россию на переговоры не с премьер-министром Владимиром ПУТИНЫМ, а с генеральным прокурором РФ, чтобы не возобновлялось уголовное дело о коррупции корпорации «Единые энергетические системы Украины».