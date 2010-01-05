В споре с РФ об экспортной пошлине на нефть не будет победителей

В российско-белорусском споре об экспортной пошлине на нефть не будет победителей, уверены минские эксперты. Но будет пострадавший - белорусский народ, для которого заканчивается эра благополучия и стабильности, обеспеченная дешевыми российскими энергоресурсами.

Цены на бензин в Белоруссии вырастут в полтора-два раза, белорусский экспорт на Запад упадет примерно на столько же, бюджет страны недосчитается 5-6 млрд долларов.

Экономисты в Минске единодушны во мнении, что 100-процентная пошлина на поставляемую из России нефть грозит Белоруссии масштабным промышленно-финансовым кризисом. Политики прогнозируют социальные потрясения, сообщает минская служба ВВС.

Доля нефтепродуктов в объеме белорусского экспорта в минувшем году составила почти 35% и принесла около 6,5 млрд долларов. Докризисный 2008 год был еще более выгодным - 10,7 млрд долларов. Тонна сырой российской нефти для Белоруссии в 2009-м стоила в среднем 339 долларов, в цену входила спецпошлина в размере 35,6% стандартной экспортной пошлины.

"При новых 100-процентных российских экспортных пошлинах "более половины нефтяного бизнеса вообще теряет смысл", - заявляет экономист Ярослав Романчук.

"При объеме закупки Белоруссией сырой нефти в 2010 году в 21 млн тонн (примерно как в 2009-м) за нее нужно будет заплатить 8,82 млрд долларов. Объем пошлины в российский бюджет составил бы 5,6 млрд долларов. Это примерно 11% ВВП Белоруссии", - объясняет Романчук.

Сокращение объемов закупок российской нефти влечет сокращение экспорта нефтепродуктов, а это - потери бюджета, темпов роста ВВП и угроза устойчивости белорусского рубля, прогнозирует экономист.

"Кремль в последнее время часто и явно демонстрирует, что Лукашенко ему надоел. Недовольство Кремля плюс недовольство вдруг резко нищающего белорусского народа - что еще надо для замены "союзника" на более сговорчивого?" - замечает экономист и политик Людмила Грязнова.

Политолог Валерий Карбалевич также не исключает, что Москва попытается использовать предвыборный для Белоруссии год. По мнению аналитика, угроза роста социальной напряженности может помочь россиянам сделать Лукашенко сговорчивее. В частности, по вопросу продажи нефтехимического комплекса "Нафтан-Полимир".

Лукашенко уже попал в ловушку, утверждает руководитель аналитического центра "Стратегия" Леонид Заико. "Если белорусский президент не хочет больше быть президентом, он может сделать две вещи: ввести заградительные пошлины на подержанные автомобили и увеличить цены на бензин. Таможенный союз – это ловушка и для Лукашенко, если к июлю цена на подержанные автомобили из Европы вырастет в два раза [Белоруссия обязалась повысить пошлины на импорт иномарок почти до российского уровня - ред.]. Таможенный союз - это проигрыш, если цена на бензин после нынешнего конфликта увеличится вдвое", - утверждает Леонид Заико.

"Кстати, многим будет интересно узнать, что один килограмм переработанной в Белоруссии нефти в виде нефтепродуктов стоит 42 цента. Покажите мне в Белоруссии нефтепродукты по 42 цента – бензин, дизтопливо и прочее! Люди в Белоруссии и так платят за бензин в два раза больше, чем он стоит", - добавляет экономист.