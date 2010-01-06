В Китае погибли 25 горняков
10:52, 06 января 2010Энергетика
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Из-за взрыва на шахте
В центральнокитайской провинции Хунань в результате взрыва на шахте погибли 25 горняков, передает РИА «Новости».
Число жертв инцидента может возрасти: блокированными под землей на глубине 600 метров остаются еще пять рабочих.
Огонь вспыхнул во вторник на забое "Лишэн" из-за короткого замыкания. Во время возгорания под землей находились 73 горняка, из них 43 выбрались на поверхность невредимыми.
Китайская угледобывающая промышленность считается одной из самых опасных в мире. Ежегодно в КНР аварии на предприятиях этой отрасли уносят до 7 тысяч жизней.
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