В Китае погибли 25 горняков

В центральнокитайской провинции Хунань в результате взрыва на шахте погибли 25 горняков, передает РИА «Новости».

Число жертв инцидента может возрасти: блокированными под землей на глубине 600 метров остаются еще пять рабочих.

Огонь вспыхнул во вторник на забое "Лишэн" из-за короткого замыкания. Во время возгорания под землей находились 73 горняка, из них 43 выбрались на поверхность невредимыми.

Китайская угледобывающая промышленность считается одной из самых опасных в мире. Ежегодно в КНР аварии на предприятиях этой отрасли уносят до 7 тысяч жизней.