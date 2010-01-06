Туркменистан открывает газопровод в Иран в обход России

Сегодня в Туркменистане будет открыт новый газопровод, по которому топливо будет поставляться в Иран.

Как сообщает ВВС, на церемонию открытия нового газопровода в Туркменистан прибыл Президент Ирана Махмуд АХМАДИНЕДЖАД.

Этот проект позволит Туркменистану вдвое увеличить объемы экспорта газа в Иран, а также станет еще одним шагом, который будет способствовать диверсификации поставок туркменского топлива.

За исключением небольшого газопровода в Иран, открытого в конце 1990-х, все остальные трубопроводы Туркменистана, унаследованные еще с советских времен, вели на территорию Российской Федерации. Вследствие этого почти весь экспорт туркменского газа осуществлялся на или через территорию РФ. Этим пользовалась Москва, диктуя цены на газ, который она закупала у Туркменистана.

Новый газопровод в Иран, а также газопровод в Китай, открытый Туркменистаном несколькими неделями ранее, могут стать весомыми рычагами в переговорах с партнерами Туркменистана. В частности, и с российским монополистом “Газпромом”, который в последнее время сократил объемы топлива, закупаемого в Туркменистане, с 50 до 30 млрд. кубометров из-за низкого спроса на природный газ в Европе и роста цены на туркменский газ.