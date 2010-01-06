Управление украинской ГТС фактически перешло к «Газпрому»

На сегодняшний день украинская газотранспортная система юридически принадлежит Украине, но фактически управляется российской компанией «Газпром».

Об этом УНИАН заявил представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ, разъясняя заявление Президента Виктора ЮЩЕНКО о том, что на сегодняшний день Украина потеряла почти 70% газотранспортной системы.

(Полностью интервью Б.СОКОЛОВСКОГО читайте на сайте УНИАН-Экономика http://economics.unian.net/rus/detail/31981).

«Де-юре она наша, а де-факто - мы управлять ею самостоятельно не можем. Управление фактически перешло к «Газпрому», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что подтверждение невозможности управлять системой содержится в декабрьском письме главы НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ в Секретариат Президента, в котором содержится отказ без согласия «Газпрома» предоставить дополнения к газовым контрактам от 19 января, подписанные 25 ноября 2009 г.

«Это письмо он (О.ДУБИНА – УНИАН) написал в Секретариат и в нем говорилось о том, что без разрешения, именно разрешения, а не согласования "Газпрома", он не может передать копии протоколов от 24 ноября. Поэтому мы до конца и не знаем, что в этих протоколах записано, какие там обязательства мы взяли на себя. О чем это говорит? О том, что мы де-факто не управляем».

Кроме того, Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что «Газпром» законтрактовал все транзитные мощности украинской ГТС.

«Фактически НАК потерял возможность быть независимым, он вынужден делать все то, что ему скажет «Газпром». Для россиян это нормально – это их тактика и стратегия. За них можно только порадоваться», – отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 5 января во время общения с жителями Самбора Львовской области Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что сегодня Украина потеряла уже почти 70% своей газотранспортной системы.

В.ЮЩЕНКО объяснил это тем, что правительство подписало газовые соглашения, которые ведут к банкротству НАК «Нафтогаз Украины», на балансе которого находится украинская ГТС.

Справка УНИАН. "Газпром" и "Нафтогаз Украины" 25 ноября подписали дополнение к контракту от 19 января 2009 года, в соответствии с которым объем поставок газа в Украину в 2010 году снижен до 33,75 млрд. кубометров с прежде планировавшихся контрактом 52 млрд. кубометров. Также стороны закрепили отсутствие штрафных санкций по объемам потребления газа "Нафтогазом Украины" в 2009 году. Если бы штрафные санкции были применены, то Украине пришлось бы заплатить от 5,8 млрд. долл. (оценка "Нафтогаза") до 7,8 млрд. долларов (оценка Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО).

19 января 2009 г. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные распределительные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставки газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 до 2019 года включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 долл. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км.