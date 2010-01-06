Правление НБУ, вероятно, обсудит вопрос оплаты газа

Национальный банк Украины проведет сегодня заседание правления, на котором, вероятно, будет обсуждаться вопрос оплаты за импортированный газ.

Так, директор департамента внешнеэкономических связей НБУ Сергей КРУГЛИК, комментируя УНИАН информацию о том, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал поручение главе Нацбанка провести сегодня заседание правления, на котором рассмотреть вопрос оплаты за импортированный газ, отметил, что «заседание правления и так должно проводиться» и без поручения.

При этом, отвечая на вопрос, планируется ли на данном заседании рассмотреть вопрос оплаты за газ, С.КРУГЛИК сказал лишь: «Наверно, будет». Время проведения заседания правления НБУ он не уточнил.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил председателю Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ срочно созвать правление НБУ, чтобы через механизмы выкупа ценных бумаг правительства решить проблемы с оплатой за импортированный из России газ.

Об этом говорится в обращении главы государства к председателю Нацбанка, текст которого размещен на официальном сайте Президента Украины.

«Я вынужден обратиться к Вам в связи с критической ситуацией, сложившейся с оплатой за поставленный российской компанией ОАО «Газпром» природный газ, - отмечает В.ЮЩЕНКО в обращении. - Как Вам известно, я неоднократно предупреждал премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО о возможных чрезвычайно тяжелых для Украины последствиях заключенных в январе 2009 года газовых контрактов на кабальных для нашего государства и экономически не обоснованных условиях. Мною также постоянно обращалось ее внимание на то, что заложенные в этих соглашениях ставки за транзит российского природного газа через территорию Украины являются убыточными и значительно ниже среднего уровня европейских цен».

В то же время, сегодня министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сообщил, что за газ, приобретенный в декабре 2009 года, НАК «Нафтогаз Украины» заплатит ОАО «Газпром» 892 млн. долл. При этом он отметил, что нет никаких сомнений в том, что платеж будет проведен своевременно.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» договорились перенести крайний срок оплаты за поставленный в Украину в декабре газ с 7 на 11 января.

Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязана ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.