Ющенко просит Счетную палату проверить “Нафтогаз”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к Счетной палате “с просьбой провести проверку использования средств, полученных НАК “Нафтогаз Украины” в результате выкупа правительством облигаций внутреннего государственного займа, и финансово-хозяйственной деятельности компании по учету потребленного природного газа и расчетам за него”.

Об этом глава государства сообщает в обращении к председателю Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ, текст которого размещен на официальном сайте Президента Украины.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.