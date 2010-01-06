«Нафтогаз» будет разрабатывать Черноморский шельф

Кабинет министров Украины на своем сегодняшнем заседании принял решение разрешить Министерству охраны окружающей природной среды предоставить НАК «Нафтогаз Украины» лицензию на эксплуатацию газоносных площадей «Палласа», находящихся на Черноморском шельфе (район Керченского полуострова).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр охраны окружающей природной среды Георгий ФИЛИПЧУК.

По его словам, оценочная мощность газоносных площадей «Палласа» составляет 75 млрд. кубометров.

Г.ФИЛИПЧУК также отметил, что в ближайшее время правительство планирует рассмотреть вопрос о возможности эксплуатации НАК «Нафтогаз Украины» газовых месторождений «Абиха» и Лучицкого (район Керченского полуострова).