Минск не меняет своей позиции на переговорах с Москвой

Позиция Минска на переговорах о поставках российской нефти в Беларусь, которые в среду проходят в Москве, остается прежней, заявил представитель Посольства Беларуси в РФ.

Как сообщает белорусское государственное агентство «Белта», сегодня утром начались переговоры в Министерстве энергетики РФ. Белорусскую сторону на переговорах представляют заместитель министра экономики Анатолий ФИЛОНОВ и председатель концерна "Белнефтехим" Валерий КАЗАКЕВИЧ.

«Позиция белорусской стороны в переговорах основывается на необходимости выполнения ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне, а также соглашения в рамках Таможенного союза», - заявил представитель белорусского посольства, слова которого приводит «Белта».

«В случае согласования экспертами окончательного варианта протокола по поставкам нефти в Беларусь первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир СЕМАШКО готов выехать в Москву для подписания документов», - отметил дипломат.

Как сообщал УНИАН, Россия и Беларусь вошли в 2010 год без соглашения о торговле нефтью. Российская сторона заявляла, что в случае неподписания соглашения с 1 января Беларуси придется оплачивать 100% таможенной пошлины при поставке российской нефти. Минск, в свою очередь, настаивает на льготном таможенном режиме. До 2010 года Россия поставляла нефть в Беларусь по льготной экспортной пошлине, составлявшей треть от той, которая платится при экспорте через другие страны.

Конфликт России и Беларуси уже привел к росту цен на нефть на мировом рынке: 4 января они поднялись выше отметки в 80 долларов за баррель WTI. Трейдеры опасаются, что ситуация может привести к срыву поставок углеводородов в Европу.