Нафтогаз рассчитался с Газпромом

НАК «Нафтогаз Украины» своевременно и в полном объеме рассчиталась с ОАО «Газпром» за импортированный в декабре 2009 года природный газ.

Как сообщили УНИАН 6 января в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины», таким образом компания в 2009 году в целом обеспечила выполнение баланса газа Украины импортированным газом. Объем импортированного природного газа в 2009 году полностью отвечает условиям Контракта №КП от 19 января 2009 года между компанией и ОАО «Газпром» относительно объемов закупки газа в 2009 году.

Также НАК в 2009 году осуществила транзит около 96 млрд. куб. метров газа в страны Европы.

«НАК «Нафтогаз Украины» еще раз подтвердила свою репутацию надежного и предполагаемого партнера. Несмотря на все внутренние политические и экономические сложности компания и в дальнейшем будет выполнять свои стратегические задания: обеспечение украинских потребителей достаточными объемами природного газа, осуществление бесперебойного транзита природного газа по территории Украины и обеспечение постоянной работы всей евразийской газотранспортной системы», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязана ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» договорились перенести крайний срок оплаты за поставленный в Украину в декабре 2009 г. газ с 7 на 11 января.