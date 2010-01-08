Белорусские и российские эксперты не смогли договориться

В ходе очередного раунда переговоров об условиях поставок нефти из Российской Федерации в Беларусь, проведенного 6-7 января в Москве, белорусские и российские эксперты не смогли существенно сблизить позиции сторон по принципиальным вопросам.

Об этом сообщает агентство «БЕЛТА» со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

"В ходе переговоров представителями белорусской стороны предлагались аргументированные компромиссные варианты по всем обсуждаемым позициям. Однако было очевидно, что российские переговорщики не были готовы принимать какие-либо принципиальные решения, руководствуясь исключительно ранее полученными указаниями по переговорной позиции", - отметил он.

В результате стороны приняли решение взять паузу в переговорах для проведения дополнительных консультаций.