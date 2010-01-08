Президент называет политическими переговоры России и Беларуси

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет политическими переговоры между Россией и Беларусью относительно снабжения нефти.

Об этом он сказал в интервью радио «Свобода».

«Нефть и газ - это не углеводы, это политика, к сожалению, это политика», - сказал В.Ющенко.

Поэтому, по словам Президента, говоря об экономических отношениях в этой сфере, можно говорить о вызовах для независимости той или другой страны.

В.ЮЩЕНКО считает, что вызов, стоящий сегодня перед Беларусью, является таким же вызовом, как и перед Украиной.

При этом он напомнил о газовых соглашениях, подписанных между правительствами Украины и России, и в который раз раскритиковал эти договоренности.

В.ЮЩЕНКО отметил, что ТИМОШЕНКО сознательно идет на невыгодные проекты для Украины, в том числе и по нефтепроводу Одесса-Броды, поскольку хорошо понимает, что поддержать ее может только Кремль «в обмен на ее капитуляцию».