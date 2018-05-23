Газовое «перемирие». Что дальше?..

За последние несколько лет Украина впервые пережила Новый год и Рождество без душераздирающих новостей с «газового фронта». Мы праздновали и не боялись со дня на день остаться без тепла, что было даже как-то непривычно. Но, как считают эксперты, украинцы еще очень далеки от настоящего «перемирия» с Россией в газовых отношениях, сегодня у нас только затишье. Причиной этому многие считают грядущие президентские выборы, мол, Москва не хочет портить жизнь Юлии Тимошенко. Из чего, естественно, напрашивается вывод о наличии определенных договоренностей между нынешним премьером и Газпромом. Какие обещания давала Юлия Владимировна своему российскому коллеге толком никто не знает, зато предположений хоть отбавляй. Но кроме домыслов в газовой сфере существуют и совершенно конкретные угрозы, с которыми украинская экономика может столкнуться в 2010 году. Так что попробуем сосредоточиться именно на тех проблемах, которые имеют реальное подтверждение уже сегодня, хотя и тут без политики обойтись не получится…

Все дело в цене

Так уж сложилось в последние годы, что у нас практически во всем, что касается газовой политики, существует два прямо противоположных мнения – одно Кабмина, который решения принимает, а второе - Секретариата Президента, который эти решения критикует. И кто, как не представитель СП, изложит проблемы Нафтогаза полнее и глубже.

Так, по мнению представителя Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдана Соколовского, в 2010 году, как и в 2009-ом, основной проблемой для Украины будет оставаться неоправданно высокая цена российского газа. По его данным, в первом квартале 2010-го она на границе Украины будет составлять 305 долл. за 1 тыс. кубометров. Но, как известно, Кабмин пообещал сохранить цену газа для промпредприятий на уровне прошлого года.

Однако, представитель Президента считает, что и прошлогодняя цена в 250 долл. была неприемлемой. “Если смотреть по официальной статистике, то приходится признать, что продукция нашего химпрома фактически вытеснена с внешних рынков. К сожалению, мы потеряли и больше половины украинского рынка химпродукции, речь идет про азотные и другие виды химических удобрений, сырьем для которых служит природный газ. Сегодня цена импортных удобрений ниже, чем отечественной продукции”, - отметил Б.Соколовгский. По его мнению, “если цена на таком уровне будет и в текущем году, то есть два основных негатива: украинские химия и металлургия останутся неконкурентоспособными, в том числе и на внутреннем рынке. А второй фактор – разница между 305 долларами за тысячу кубометров на границе и 250-ю долларами, которые заявлены правительством. Ее придется покрывать за счет бюджета или за счет кредитования. Рассчитывать же на выгодные кредиты Украине в 2010 году уже не приходится”.

Что касается разрешения МВФ на использование Украиной золотовалютных резервов в объеме 2 млрд. долл. для расчетов за газ, то, по мнению Б.Соколовского, это ошибочное решение. “Золотовалютные резервы Украины составляют всего лишь 27 миллиардов долларов и если отнять от них 2 миллиарда, то это будет уже ниже критической точки, позволяющей стране сохранять свою платежеспособность”, - сказал он.

Б.Соколовский также отметил, что, согласно расчетам экспертов, дефицит Нафтогаза в 2010 году составит около 4 млрд. долл. “Это тот дефицит, который неизвестно из каких источников покрывать. С учетом решения правительства о сохранении цен для промышленности и теплокоммунэнерго на уровне 2009 года и цены в 305 долл. на границе Украины и России, дефицит Нафтогаза увеличивается в 2010 году минимум на 1 млрд. долл. Таким образом, он в 2010 году выходит на 5 млрд. долл., опять таки с неизвестными источниками покрытия”, - еще раз подчеркнул Б.Соколовский. По его мнению, определение “катастрофа” для финансового положения Нафтогаза в этой связи прозвучит мягко.

Он убежден, что в 2010 году украинская власть должна консолидировать свои усилия и добиться от России более выгодных условий сотрудничества в газовой сфере. “Мы категорически не в состоянии тянуть такие высокие цены на газ”, - подчеркнул он.

Но ведь есть еще и транзитная ставка на транспортировку российского газа через украинскую газотранспортную систему, которая в 2010 году составит 2,7 долл. за 1 тыс. кубометров против 1,7 долл. в 2009 году. Но и тут Б.Соколовкий не видит для Украины особого выигрыша. “В 2010 году за счет повышения транзитной ставки Украина должна была бы получить 3,2 миллиарда долларов. Однако часть этих денег мы получили уже в 2009, они будут учтены при оплате транзита за первый квартал 2010 года. Кроме того, в 2010 году нам придется потратить около 1,9 миллиарда долларов на приобретение 6,5 млрд кубометров технологического газа, необходимого для обеспечения транзита голубого топлива. Отняв от 3 миллиардов долларов 1,9 миллиарда, которые пойдут в оплату технологического газа, в сухом остатке будем иметь около 1 млрд. долл., а после всех обязательных платежей из этой суммы останется около 700 млн. долл. Именно столько и будет составлять выигрыш Нафтогаза от повышения цены транзита российского газа”, - отметил эксперт.

Но и это еще не все наши проблемы в газовой сфере. Как считает Б.Соколовский, серьезные опасения должен вызывать баланс газа, утвержденный Кабмином на 2010 год. “Согласно этому балансу, на 1 января 2011 года в украинских подземных газовых хранилищах (ПГХ) должно оставаться 16 млрд кубометров, что является абсолютно неприемлемым показателем для зимнего периода. Такие небольшие объемы, в случае длительного снижения температуры, не гарантируют полноценных поставок газа ни украинским потребителям, ни бесперебойного транзита. Никогда мы не опускались ниже 23 млрд. кубометров газа в своих ПГХ, и не известно, чем закончится этот эксперимент”, - подчеркивает представитель Президента.

Как и в большинстве других решений Кабмина по газовым вопросам, Б.Соколовский склонен усматривать заинтересованность Газпрома в таких низких объемах наполнения ПГХ. «Если противостояние по газовым вопросам снова придется на холодное время года и Газпром ограничит подачу газа, то с такими запасами мы не продержимся и несколько дней», - считает Б.Соколовский.

Ну что же, вывод неутешительный - Украина просто отложила проблемы, накопившиеся в газовой сфере, и продолжает жить сегодняшним днем, мало задумываясь о дне завтрашнем.

Плохо, не все

Между тем, по мнению президента Киевского международного энергетического клуба "Q-club" Александра Тодийчука, заявленный правительством баланс газа имеет несколько иные предпосылки. «Вспомните. Правительство заявляло о сохранении цены газа для промышленности на уровне 2009 года. Сделать это можно лишь, поднимая из ПГХ газ, закачанный туда по старым ценам. Наверное, Кабмин планирует максимально использовать в 2010 году тот газ, который находится сегодня в подземных хранилищах», - предположил А.Тодийчук.

Он согласен с тем, что Нафтогаз оказался в крайне тяжелом положении. При этом он считает, что в 2010 году лучшим выходом для Украины могло бы стать наращивание собственной добычи газа. «За 3-5 лет мы могли бы увеличить добычу собственного газа до 27 миллиардов кубометров в год. Но сделать это можно только за счет привлечения зарубежных инвестиций, а их пока нет», - отметил эксперт.

За 2009 год в Украине было добыто более 20 млрд. кубометров газа. Если эти объемы сохранятся и в 2010, то, с учетом того, что по оценке Кабмина, в 2010 году нам потребуется только 27-29 млрд. кубометров импортного газа, собственный газ будет составлять уже более 40% общего объема потребления. Ну а если при постепенном увеличении добычи Украина продолжит сокращать потребление, то это соотношение вполне может зеркально измениться - 40% импортного и 60% собственного газа.

Таким образом, варианты есть, если бы не 10-летние обязательства перед Россией покупать ежегодно по 52 млрд кубометров газа. Конечно, Украине удалось уломать Газпром не применять штрафные санкции за недобор в 2009 году и снизить закупки в 2010-ом до 33 млрд. кубометров. Но ведь эти 33 миллиарда всего на 5 миллиардов больше, чем реально необходимые 27 млрд. кубометров. В условиях профицита импортного газа наращивать собственную добычу будет довольно проблематично.

Так что снова возникает вопрос ревизии газовых договоренностей с Россией. Но нужно быть честным с самим собой - шансов на пересмотр контрактов крайне мало. Да, россияне могут идти на определенные уступки, но Украина все равно будет оставаться в унизительной роли просителя, со всеми вытекающими из этого последствиями. Наиболее серьезным из которых может стать потеря контроля над собственной газотранспортной системой, но об этом отдельно (http://economics.unian.net/rus/detail/31981). Правда, пессимистов у нас всегда хватало, но иногда так хочется послушать оптимиста.

Как отмечает ведущий эксперт энергетических программ Центра им. А.Разумкова Владимир Омельченко, нельзя забывать о том, что со второго полугодия украинская промышленность начала возрождаться после кризисного падения. «В 2010 году спада не ожидается. При этом на перспективы не следует смотреть только с точки зрения цены на газ. Стоит обращать внимание на мировую конъюнктуру цен на промышленную продукцию, которая производится в Украине. Вспомним, что в 1998 году цена нефти была 10-15 долларов за баррель, но тогда наша промышленность была на “нуле”, тогда как развивалась она в периоды резких скачков цен на энергоносители. Так было в 2003 и 2008 годах, когда, как это не парадоксально, но при высоких ценах на газ химия и металлургия в Украине развивались очень энергично”, - напомнил эксперт.

По его мнению, цены на продукцию украинского ГМК и химпрома будут расти опережающими темпами по отношению к ценам на нефть и газ.

“Кроме того, не следует забывать, что в 2009 году Украину приняли в Энергетическое сообщество ЕС. И хотя полноценным членом она сможет стать только после принятия закона о функционировании газового сектора, это все равно позитив”, - убежден В.Омельченко.

По его мнению, Украина подошла к той черте, когда откладывать реформирование газового сектора уже невозможно. “А значит, его следует проводить и это так же безусловный позитив”, - отметил эксперт.

К этому можно лишь добавить, что о вариантах реформирования Нафтогаза и газового сектора Украины в целом сказано более чем достаточно. В первую очередь, речь идет о разделении НАК на газотранспортную, газодобывающую и дистрибьюторскую компании. Это, по идее, должно обеспечить приток инвестиций в эту сферу. Ну и, конечно, важнейшим вопросом является приведение цен на газ для населения в соответствие с рыночно обоснованными. Таким образом будет снят вопрос постоянного дотирования газового сектора за счет бюджетных и кредитных средств, которые идут на покрытие разницы между ценой импортного газа и его стоимостью для рядовых потребителей. Последние, естественно, пострадают, но не так сильно, как кажется. А главное, откладывать уже некуда…

Петр Черных (УНИАН)