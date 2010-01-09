В Китае погибли 12 горняков
12:09, 09 января 2010Энергетика
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При пожаре на шахте
Двенадцать горняков погибли в результате сильного пожара на угольной шахте в городе Синьюй провинции Цзянси (Восточный Китай).
Как сообщает сегодня ИТАР-ТАСС, инцидент произошел в пятницу на угольном предприятии "Мяошан", расположенном в городском районе Юйшуй. По имеющейся информации, возгорание было вызвано коротким замыканием в высоковольтном кабеле 8 января, в результате чего горняки были заблокированы под землей.. Тела погибших горняков удалось обнаружить только сегодня утром - после того, как пожарные потушили бушевавший в забое огонь.
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