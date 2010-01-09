В Китае погибли 12 горняков

Двенадцать горняков погибли в результате сильного пожара на угольной шахте в городе Синьюй провинции Цзянси (Восточный Китай).

Как сообщает сегодня ИТАР-ТАСС, инцидент произошел в пятницу на угольном предприятии "Мяошан", расположенном в городском районе Юйшуй. По имеющейся информации, возгорание было вызвано коротким замыканием в высоковольтном кабеле 8 января, в результате чего горняки были заблокированы под землей.. Тела погибших горняков удалось обнаружить только сегодня утром - после того, как пожарные потушили бушевавший в забое огонь.