Должностные лица шахты перечислили 435 тыс. грн. за невыполненные работы

В Луганской области сотрудники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили должностных лиц одной из шахт.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, указанные лица заключили соглашение с производственной компанией на выполнение горно-монтажных работ, за которые перечислили более 435 тыс. гривен. При этом заказанные работы выполнены не были. Органами прокуратуры по данному фактом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).