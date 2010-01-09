Президент Польши примет участие в саммите по ЕАНТК

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ 14 января примет участие в энергетическом саммите, посвященном развитию проекта евроазиатского нефтетранспортного коридора, который состоится в Батуми (Грузия).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе польского президента, в саммите планируют принять участие также Президенты Украины, Азербайджана, Грузии и Литвы.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства евроазиатского нефтетранспортного коридора Одесса–Броды–Плоцк–Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе представители правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который дал бы возможность протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы на Черном море до польского Гданьска на побережье Балтийского моря.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса-Броды», в соответствии с утвержденным ТЭО, составляет 2-8 млрд. дол., в зависимости от объемов транспортировки нефти.