Туркмения возобновляет поставки газа в Россию

Поставки туркменского природного газа в Россию возобновляются в субботу, 9 января. Об этом сообщил информированный источник в Государственном концерне «Туркменгаз».

Как передает Газета.Ru, ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что поставки туркменского газа в Россию должны возобновиться утром 9 января.

«9 января в 10 часов утра начнется поставка газа из Туркмения. Все спорные вопросы в отношении поставок были сняты», - заявил он.

Как сообщалось, в апреле произошел разрыв трубы на участке газопровода Средняя Азия-Центр в Туркмении, из-за чего туркменский газ полностью перестал поступать на территорию России. Газопровод позже был восстановлен, однако поставки газа не были возобновлены.

22 декабря прошлого года Россия и Туркменистан достигли договоренности о возобновлении поставок туркменского газа в период с 1 по 10 января 2010 года в объеме до 30 млрд. кубометров ежегодно.