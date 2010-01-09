Президент Польши критикует правительство за газовый договор с РФ

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ раскритиковал польское правительство за согласованный с Российской Федерацией новый газовый договор, который - по его мнению - ведет к укреплению зависимости поляков от газовых поставок из РФ.

Об этом говорится в сообщении канцелярии польского президента, которое имеет в своем распоряжении УНИАН.

Президент напомнил, что в ноябре прошлого года он направил письмо главе польского правительства Дональду ТУСКУ, который является его главным политическим конкурентом на выборах президента Польши в 2010 году, в котором просил разъяснить условия согласованного с россиянами договора.

"Полученные ответы нельзя признать удовлетворяющими. До сих пор нет убедительного ответа, почему контракт с Газпромом должен действовать так долго - вплоть до 2037 года? Почему не обратились за помощью Европейского Союза", - отметили в канцелярии.

Л.КАЧИНСКИЙ отметил, что Лиссабонский договор, который он подписал в прошлом году, предусматривает принцип энергетической солидарности 27 государств ЕС.

Польский президент выразил надежду, что в ближайшее время будет решена проблема с дополнительными доставками газа в Польшу, которая с 2009 года не получает 25% газового импорта.

"В то же время (он надеется), что это не произойдет за счет нашей безопасности", - отметили в канцелярии.

"Президент обеспокоен, что ценой за краткосрочное решение проблем дефицита газа могут быть долгосрочные уступки - углубление и укрепление энергетической зависимости от одного поставщика", - добавили в канцелярии.

Как сообщал УНИАН, в декабре Польша и РФ после длительных переговоров согласовали текст нового газового договора, который для того, чтобы вступить в силу, должен был быть утвержден правительствами государств.

Однако польский вице-премьер Вальдемар ПАВЛЯК неожиданно заявил о том, что заблокирует утверждение договора, пока не будет решен пакет спорных вопросов, среди которых - оплата россиянами 80-100 млн. долларов долга за транзит газа в Германию.