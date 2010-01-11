Ющенко: Украина через полгода станет банкротом

Если Украина и в дальнейшем будет платить за газ из национальных валютных резервов, то через полгода ее можно будет объявлять банкротом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в Умани во время общения с жителями Черкасской области.

По словам В.ЮЩЕНКО, Украина заплатила за потребленный в декабре газ за счет валютных резервов Национального банка.

В.ЮЩЕНКО отметил, что был вынужден обратиться с соответствующей просьбой к правлению НБУ из-за непродуманной политики правительства: «Я принял решение обратиться к НБУ в связи с тем, что Ю.ТИМОШЕНКО с коммунального сектора собрала 3% платежей - завалила расчеты за газ, в связи с тем, что средства, которые пришли на счета НАК «Нафтогаз», пошли на выплату пенсий – потому что она довела бюджет до ручки».

При этом глава государства отметил, что это первый случай в истории независимости, когда Украина рассчитывается за газ из национальных резервов. «Такого не было в нашей истории, чтобы валютные резервы были использованы на расчеты за газ – это трагедия. Потому что так мы можем прожить на валютные запасы полгода, и тогда можно объявлять страну банкротом», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент выразил мнение, что это является целенаправленной политикой премьера, которая осуществляется в обмен на поддержку Кремля в ходе президентской кампании в Украине. В частности, такая политика, по мнению главы государства, ведет к потере газотранспортной системы Украины. «Это потеря наших национальных интересов. Я убежден, что за этим стоит ясная, продуманная колониальная политика Ю.ТИМОШЕНКО, и к ворожке не нужно ходить. Оно читается», - сказал В.ЮЩЕНКО.