«Укртатнафта» начала производство бензина по стандарту Евро-3

Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания ЗАО «Укртатнафта» (г. Кременчуг, Полтавская обл.), которая владеет крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим заводом (Кременчугский НПЗ), в конце декабря начала производство бензина, который соответствует стандарту Евро-3.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что начало производства бензина, который соответствует стандарту Евро-3, стало возможным, в том числе благодаря эффективному сотрудничеству ЗАО «Укртатнафта» с компаниями Shell Global Solutions и CRI/Criterion Company Ltd.

Согласно заключенному летом 2009 года договору, вышеупомянутые компании осуществили поставку в адрес ЗАО «Укртатнафта» внутренних устройств реакторов, изготовленных по технологии Shell, и современной, высокоактивной катализаторной системы Criterion для реконструкции двух установок - гидроочистки дизельного топлива ЛЧ-24-7/68 и С-300/1 газо-каталитического производства.

Компания отмечает, что в рамках сотрудничества с компаниями Shell Global Solutions и CRI/Criterion Company Ltd был реализован оптимальный вариант проекта реконструкции установки С-300/1 под процесс гидроочистки вакуумного газойля для установок каталитического крекинга. Примененные технологические решения и реализация ряда организационно-технических мероприятий позволили компании наладить бесперебойное производство товарных бензинов, соответствующих евростандартам, с содержанием серы не более 0,015% или 150 ppm. И с начала 2010 года ЗАО «Укртатнафта» приступает к реализации бензинов с улучшенными экологическими показателями и потребительскими свойствами.

Также в сообщении отмечено, что на данном этапе в ЗАО «Укртатнафта» продолжается активная работа в рамках осуществления первого этапа проекта модернизации производства «Повышение качества бензинов и дизельных топлив». В ходе комплексной модернизации мощностей ЗАО «Укртатнафта» предполагается решение ряда производственных задач, связанных с максимально эффективным использованием имеющегося технологического потенциала и действующих производственных мощностей предприятия, а также строительство новых технологических объектов – установки изомеризации легких бензиновых фракций и установки гидроочистки бензинов каталитического крекинга.

Напомним, весной 2009 года «Укртатнафта» приступила к производству дизельного топлива, соответствующего стандарту Евро-3, а осенью начала производство дизтоплива, которое соответствует стандарту Евро-4.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.