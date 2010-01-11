14 января энергетический саммит в Батуми обсудит работу СП "Сарматия"

Энергетический саммит, который состоится 14 января в Батуми (Грузия), примет декларацию о принципах энергообеспечения Западной Европы, сказал министр энергетики Грузии Александр ХЕТАГУРИ в интервью бакинскому информагентству Trend.

По информации администрации Президента Грузии, в саммите примут участие президенты Польши, Азербайджана, Украины, а также первые лица правительств стран Балтии, Румынии, Болгарии, Туркмении, Казахстана. Первый саммит по энергетической безопасности в регионах Каспийского моря, Черного и Балтийского морей состоялся в Кракове (Польша) в 2007 году. Переговоры на высоком уровне с тех пор были проведены в Вильнюсе, Киеве и Баку.

"Этот саммит посвящен развитию Южного энергетического коридора, который ставит целью обсуждение поставок каспийских энергоносителей для стран Западной Европы. Будет рассмотрена и принята на уровне президентов декларация о принципах энергообеспечения Западной Европы", - говорит А.ХЕТАГУРИ.

По словам грузинского министра, участники мероприятия обсудят работу СП "Сарматия" по обеспечению нефтью трубопровода "Одесса-Броды-Плоцк" и примут декларацию по данному проекту.

А.ХЕТАГУРИ сказал также, что между участниками встречи будут вестись "определенные беседы" и на тему реализации проекта газопровода "Набукко".

Справка УНИАН. Идея проекта строительства евроазиатского нефтетранспортного коридора Одесса–Броды–Плоцк–Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе представители правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который дал бы возможность протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы на Черном море до польского Гданьска на побережье Балтийского моря.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса-Броды», в соответствии с утвержденным ТЭО, составляет 2-8 млрд. дол., в зависимости от объемов транспортировки нефти.

Строительство нефтепровода "Одесса-Броды" завершилось в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 километров, диаметр трубы - 1020 миллиметров. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 миллионов тонн в год. Технико-экономическое обоснование проекта предусматривает поэтапную реализацию проекта коридора, в частности, соединение украинской и польской нефтетранспортных систем путем строительства нефтепровода "Броды-Плоцк". На этом этапе, после завершения строительства, каспийская нефть начнет поставляться на польские нефтеперерабатывающие заводы.

Работы в рамках проекта ведет СП "Сарматиа", участниками которой являются SOCAR, грузинская GOGC, украинская "Укртранснафта", польская PERN Przyjazn и литовская Klaipedos Nafta с долевым участием по 24,75% у основных участников и 1% у литовской компании.

.