Нефть дорожает на фоне рекордных закупок Китая

Стоимость нефти в ходе торгов в Нью-Йорке в понедельник выросла до 83,42 доллара на фоне сообщений о росте импорта в Китай в декабре, включая рекордные закупки нефти, а также на фоне ослабления доллара, сообщает РИА Новости.

На 12.58 мск в ходе электронных торгов в Нью-Йорке цена нефти с поставкой в феврале выросла на 67 центов, или на 0,8%, до 83,42 доллара за баррель. На 13.07 мск нефть марки Brent с февральской поставкой в Лондоне выросла на 75 центов, или на 0,9%, до 81,52 доллара за баррель.

Накануне цена на нефть в Нью-Йорке закрылась на уровне 82,75 доллара за баррель, рост составил 9 центов на фоне волнений инвесторов по поводу поставок топлива из Канады из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе на острове Ньюфаундленд, а также на фоне данных из США, свидетельствующих о неожиданном росте числа сокращений рабочих мест.

В декабре Китай импортировал рекордные 21,26 миллиона тонн нефти. Общий импорт в декабре увеличился на 56%, экспорт вырос на 18% по сравнению с ноябрем. "Мы ожидаем, что рост торговли Китая продолжит рост спроса на нефть", - заявил аналитик Australia and New Zealand Banking Group Серин Лим (Serene Lim).