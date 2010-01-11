«Энергоатом» в 2009 г. сократил производство электроэнергии на 7,7%

По оперативным данным, в 2009 году НАЭК «Энергоатом» сократил производство электроэнергии на 7,72%, или 6,962 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 83,155 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, по сравнению с декабрем 2008 года в декабре 2009 года компания сократила производство электроэнергии на 1,3%, или 103,9 млн. кВт/ч, – до 7,712 млрд. кВт/ч.

В прошлом году Ривненская АЭС (РАЭС) сократила выработку электроэнергии на 28,7% – до 12,214 млрд. кВт/ч; Запорожская АЭС (ЗАЭС) – на 0,2%, до 41,271 млрд. кВт/ч; Южно-Украинская АЭС (ЮУАЭС), с учетом Александровской ГЭС и Ташлыкской ГАЭС, – на 13,5%, до 16,888 млрд. кВт/ч.

В то же время Хмельницкая АЭС (ХАЭС) за указанный период увеличила производство электроэнергии на 5,9% – до 12,780 млрд. кВт/ч.

На генмощностях обособленного подразделения «Донузлавская ВЭС», перешедшей в управление компании в прошлом году, выработано 1,1 млн. кВт/ч электроэнергии.

По оперативным данным, в 2009 году «Энергоатом» отпустил ГП «Энергорынок» 78,010 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 7,8%, или 6,621 млрд. кВт/ч, меньше, чем за 2008 год.

Доля генмощностей компании в отечественном производстве электроэнергии в прошлом году составила 47,9% от общего объема выработки, в декабре – 43,1%.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС в январе-декабре 2009 года составил 68,4% против 73,9% в 2008 году. При этом по итогам января-декабря 2009 г. наибольший КИУМ был зафиксирован на ЗАЭС – 78,5%, наименьший – на РАЭС – 49,2%.

За отчетный период на украинских АЭС при классификации событий по шкале INES – аварий и инцидентов не произошло. 20 нарушений в 2009 году оценены по шкале INES уровнем «0» и «вне шкалы». Одно нарушение (незакрытие главного предохранительного клапана ИПУ КД YP21S01 во время плановой проверки работоспособности реальным повышением давления в первом контуре перед пуском энергоблока №3 после ППР из-за подклинивания в седле золотника импульсного клапана YP21S04, произошедшее 22 сентября) находится на дорасследовании, и его уровень по шкале INES не определен.

Недовыработка электроэнергии из-за нарушений в работе АЭС, по предварительным данным, составила 559,006 млн. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, НАЭК «Энергоатом» планирует, что в 2010 году полезный отпуск электроэнергии генмощностями компании составит 81,583 млрд. кВт/ч, объем выработки - около 87 млрд. кВт/ч.

В 2008 году «Энергоатом» сократил производство электроэнергии на 2,82%, или 2,622 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2007 годом – до 90,111 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.